منة فضالي تتحدَّث عن نهاية العالم

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض الفنانة المصرية منة فضالي تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم ينتمي للخيال العلمي، وهو أول فيلم يعد للعرض في مصر على شاشات ثلاثية الأبعاد، تقول عنه لـ «الاتحاد»: الفيلم بعنوان «آخر نيزك»، ويشاركني بطولته حمزة العيلي، ومحمد عز، وأحمد عبدالله محمود.

تجربة

وأوضحت أنها التجربة الأولى في الشرق الأوسط لصناعة فيلم يتم عرضه على شاشات 3d، وينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي، ويتحدث عن نهاية العالم، ويعتمد على مجموعة من الجرافيك والتأثيرات، وتدور قصته حول قضية التطور التكنولوجي وتواجد الروبوتات وصراعها مع البشرية.

ولفتت إلى أنها انتهت مؤخراً من تصوير فيلم بعنوان «ليلة في الجحيم»، وينتمي لنوعية أفلام الرعب، موضحة أنها تخاف من تلك النوعية جداً، ولكنها أرادت خوض تجربة مختلفة مع فريق عمل مميز يضم محمد نجاتي، ومحمد سليمان، وهاجر الشرنوبي، من تأليف وإخراج محمد المنيلاوي.

وأعربت عن سعادتها بتجربتها في السينما الخليجية من خلال الفيلم الكويتي «ملفح باشا» مع أحمد رزق، والفنان الكويتي نايف الراشد، خاصة أنها أول تجربة لها في السينما الكويتية، مضيفة: تحمست لأنه فيلم كوميدي يجمعني بزميلي وصديقي أحمد رزق، مع عدد من نجوم الكويت، على رأسهم الفنان الكويتي نايف الراشد مؤلف الفيلم ومخرجه.

«مقابلة مع السيد آدم»

وقالت فضالي: أشارك في الجزء الثاني من مسلسل «مقابلة مع السيد آدم» مع النجم العالمي غسان مسعود، والذي أتوقع أنه سيكون أكثر قوة من الجزء الأول، وقد أحببت التجربة في سوريا، لأنها بلد عزيز وأحبها كثيراً، وكذلك المسلسل مع فريق عمل رائع، على قمته النجم العالمي غسان مسعود، والفنان محمد الأحمد والمخرج فادي سليم، وتصوير المسلسل مستمر ويعرض قريباً.

يذكر أن منة فضالي ظهرت خلال رمضان الماضي في دور «عزيزة الغريب» في مسلسل «نسل الأغراب» وقوبل دوها باحتفاء كبير رغم صغر مساحة الدور، تقول عنه: ما دفعني للمشاركة رغبتي في العمل مع المخرج محمد سامي، وكانت فرصة أن أعمل في مسلسل كبير مع نجمين مهمين هما أحمد السقا، وأمير كرارة، وكان يصعب أن أرفض الدور على الرغم من صغر مساحته، لكنني وجدته مؤثراً وفيه مساحة تمثيل، ويراهن على الأداء، وقد اجتهدت وسعيدة بالنتيجة.