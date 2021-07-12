لارا إسكندر فتاة مكافحة في «كيرة والجن»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت المطربة المصرية لارا إسكندر لـ «الاتحاد»، عن ملامح شخصيتها في أحداث فيلم «كيرة والجن»، وتجسد شخصية «إلكسندرا»، الفتاة الإنجليزية، التي تساعد أبطال العمل في كفاحهم.

ويرصد الفيلم الحقبة الزمنية لمصر إبان ثورة 1919، ويسلط الضوء على القصص الحقيقية لأبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي، الفيلم «مأخوذ عن رواية «1919»، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، وأحمد عز.

وعلى الصعيد الدرامي تشارك في أحداث مسلسل «الثمانية»، وتجسد شخصية فتاة تتمتع بالموهبة الشديدة، ولديها قصة ملهمة لمن حولها تتمحور خلالها أحداث العمل، والمسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة ذات الـ 8 حلقات، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية التشويقية.

ومن جانب آخر تعود لارا إلى الغناء بعد فترة توقف، وتعود من خلال أغنيتين باللهجة المصرية، وهما من كلمات الشاعرة الغنائية منة القيعي، توزيع وألحان جان ماري رياشي.