سافر معي إلى باكو

الجميع بات يحلم باللحظة التي ينتهي بها هذا الحجر العالمي، لذا فأول ما أود منك التفكير به بمجرد انتهاء هذا الوباء هو السفر، فهذه المرة سآخذك معي إلى أذربيجان وإلى باكو العاصمة بالذات ذات الثقافة المذهلة. هناك ستحصل على الكثير من الصور والذكريات التي تستحق منك مشاركتها على حساباتك في التواصل الاجتماعي، كما ستفوز بمغامرة لتذوق طعام قلما ستجده في مكان آخر. مدينة قريبة، تنفع لرحلة خاطفة في نهاية الأسبوع مع يوم إضافي في حال رغبتك بالاكتشاف، سافر معي إلى باكو.

تتميز أذربيجان بأهلها الودودين الذين سرعان ما يقابلوك بود وترحاب ليس له مثيل ولن تنساه ما حييت. بالإضافة لذلك، فهذه البقعة من العالم فيها مزيج حضاري عجيب يجمع بين الشرق والغرب في قارتي أوروبا وآسيا، حيث ستجد عشرات المعالم التاريخية المعمارية الحديثة ومواقع التراث العالمي لليونسكو.

إن كنت من عشاق التاريخ فأنصحك بزيارة «إشيري شاهر» للتعرف على أسرار المدينة القديمة، والتي تقع في قلب باكو وهي متاهة من الطرق الضيقة المزدانة بمباني الحجر الجيري. ولا تفوت زيارة قصر الشروانشاهيين وبرج العذراء، وكلاهما مدرج في قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو، حيث يُعرف القصر بأنه لؤلؤة العمارة الأذربيجانية، ويتكون من العديد من الأساسات المختلفة التي بنيت على مر العصور الوسطى والآسيوية والإسلامية لتبقى كل منها أثراً خالداً ومميزاً. هنالك أيضاً لغز آخر وهو برج العذراء، فهذا البرج الأسطواني حير العديد من المؤرخين بالكثير من النظريات حول أصوله وتاريخ بنائه، رغم وجود كتابات حوله تشير إلى تاريخه وأصله، مما يجعله أحد أكثر المباني شهرة في المدينة ويضم متحفاً يغطي تاريخ باكو.

هذه البلاد ارتبطت بشكل غريب بالنار وبالإمكان زيارة أحد رموز النار في يانارداغ أو «الجبل المحترق»، وهو تل من النار اشتعلت فيه النيران بجدار من اللهب يبلغ ارتفاعه 10 أمتار لعدة قرون، حيث يمكنك أن تتحقق من النقوش الصخرية البدائية لجوبوستان، لذا يُعتبر أحد أهم مواقع التراث العالمي لليونسكو لاحتوائه على أكثر من 6000 نقش صخري.

وفي النهاية لا بد من الحديث عن مركز حيدر علييف الذي أصبح معلماً بارزاً للابتكار في باكو وخارجها، وهو وجهة لا بد من زيارتها لمحبي الفن المعاصر من جميع أنحاء العالم. فهو تحفة معمارية بني على شكل «توقيع» حيدر علييف، ولا تنس تجربة الطعام الأذري الرائع بدءاً من رز «الفلاف» ومروراً بفطيرة «قوتب» وحساء «الدوفغة» وأكلة الدوشبرة، ثم التحلية بـ «الشوكبرة»، الطعام الأذري قصة تحتاج مقالات للحديث عنه. وإذا كان لديك وقت لزيارة إحدى البرك الطينية فلا تفوتها، هل تعلم أن حوالي 350 من أصل 800 بركان طيني معروفة في العالم تقع في أذربيجان؟

تعالوا نسافر معاً إلى باكو.