صور.. بنجلادش تريد دخول موسوعة جينيس بهذا الكائن الغريب!

تسعى بنجلادش لمنافسة جارتها الهند في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بواسطة حيوان غريب.

وجلب الكائن آلاف الفضوليين الذين تجمعوا لرؤيته، وهو ما أجبر المزرعة التي تربي هذا القزم البقري على إغلاق أبوابها.

الزوار يتوافدون لمشاهدة البقرة القزم

تقول المزرعة إن هذا الحيوان هو الأصغر من نوعه في العالم.

وتوافد الزوار لرؤية البقرة صغيرة الحجم على الرغم من الإغلاق المفروض في بنجلادش لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال تنفير حسن، مدير مزرعة «شيكور أجرو ليمتد»، اليوم الاثنين «لقد منعنا جميع الزوار في الوقت الحالي من رؤية البقرة حفاظاً على سلامتها، ولأن الزيادة الحالية في الإصابات بفيروس كورونا أصبحت مقلقة».

البقرة القزم إلى جانب أبقار عادية

وتوافد آلاف الأشخاص على المزرعة لالتقاط صور لأنفسهم مع «راني»، وهي بقرة بيضاء اللون عمرها 23 شهراً، بعد أن أعلنت المزرعة في وقت سابق من هذا الشهر أنها الأصغر في العالم.

وقال حسن إن أكثر من 35 ألف شخص زاروا المزرعة الواقعة على بعد 20 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة دكا في غضون أسبوع، في تحد للحظر المفروض على مستوى البلاد قبل أسبوعين للحد من زيادة الإصابات بكورونا.

ممثل موسوعة جينيس يقول البقرة "راني"

وعند قياس طول «راني»، وهي من سلالة «بوتي بوكسر»، اتضح أنه 51 سنتيمتراً.

ويبدو أن هذا أقل بواقع 10 سنتيمترات على الأقل عن البقرة «مانيكيام»، وهي بقرة من سلالة «فيشور» من الهند تحمل الرقم القياسي الحالي لأصغر بقرة.

ووفقاً لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، فإن ارتفاع مانيكيام هو 61,1 سنتيمتر.

وقال حسن: «أظهرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية اهتماماً بالتحقق من إعلاننا عن وجود أصغر بقرة في مزرعتنا»، مضيفاً أنه أرسل جميع المستندات اللازمة لضم القزم البقري للموسوعة.

وقال إنه تم شراء «راني» العام الماضي من تاجر ماشية في شمال بنجلادش.

ممثل موصوعة جينيس يقيس البقرة القزم

وأضاف أن طول راني هو 59 سنتيمتراً ووزنها 26 كيلوجراماً مشيراً إلى أن «راني» لا تدخل في صراعات مع الأبقار الأكبر في المزرعة. وقال: «لكننا نبقيها منفصلة طوال الليل في مكان أكثر راحة».

وقال ساجد الإسلام، الرئيس الإقليمي لإدارة الثروة الحيوانية، إنه ليس من المحتمل أن ينمو هذا القزم البقري أكثر مما هو عليه حالياً.

وأضاف ساجد الإسلام، الذي زار المزرعة شخصياً ووجد البقرة في صحة جيدة يوم الخميس، إن «استنفاد التوالد الداخلي الجيني» غالباً ما يسبب التقزم بين العديد من الحيوانات.

وقال إن مثل هذه الحيوانات تعيش أقصر من غيرها من نفس السلالة لأنها معرضة للأمراض وتحتاج إلى رعاية إضافية.