الصين تبدأ دراسة عينات من القمر جمعتها مركبتها

بدأت الصين رسميا، اليوم الاثنين، دراسة عينات من سطح القمر جمعها مسبار «تشانغ إي-5» الذي أرسلته قبل أشهر.

ونقل موقع «غلوبال تايمز» الصيني إقامة «حفل تسليم الدفعة الأولى من العينات إلى المؤسسات البحثية في بكين».

كانت المركبة فضائية صينية قد نجحت في الهبوط بأمان على القمر، في ديسمبر الماضي، من أجل جلب عينات من سطحه.

تسعى مهمة «تشانغ إي-5»، الذي سُمي على اسم إلهة القمر عند قدماء الصينيين، لجمع مواد من سطح القمر لمساعدة العلماء في معرفة المزيد عن نشأة القمر.

بعد هبوط المسبار على سطح القمر، نجح في جمع صخور، ما يجعل الصين ثالث دولة تقوم بذلك بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.

تعتبر هذه هي المهمة القمرية الأكثر طموحاً في الصين حتى الآن وتتبع مهمة «تشانغ 4» العام الماضي، والتي حققت أول هبوط على الإطلاق على الجانب البعيد من القمر.

وتزن المركبة الفضائية «تشانغ إي-5»، 8200 كيلوجرام.

وانطلق الصاروخ، الذي يحمل المسبار، «تشانغ إي-5» من مركز وينتشانج لإطلاق الفضاء في مقاطعة هاينان الجنوبية في وقت مبكر يوم 24 نوفمبر الماضي متوجهاً إلى القمر.