«فن جميل».. عروض جماعية ومعارض إقليمية

دبي (الاتحاد)

أعلنت «فن جميل» المؤسسة المستقلة التي ترعى الفنانين وجماعات الإبداع، عن برنامج حافل وتفاعلي لخريف وشتاء 2021/2022، وذلك في مركز جميل للفنون، متحف الفنون المعاصرة في دبي.

يشتمل البرنامج على باقة من المعارض الجديدة، «المسافة.. من هنا» وهو معرض جماعي رئيسي يضم أعمال 11 فناناً، ويقدم مختارات من مجموعة فن جميل وكذلك تكليفات فنية جديدة، ومعرض «إلى الجانب/ على المسرح»، الذي يقام تحت إشراف فني للمعماري والكاتب الشهير تود ريس، ويقدم ما يزيد على 60 صورة لم تعرض من قبل لحقبة السبعينيات وتطور مدينة دبي، ومعرض «خُيّلَ إليّ أن الشوارع ممهدة بالذهب»، وهو أول معرض في الشرق الأوسط لأعمال الفنانة الفلبينية باسيتا أباد، وأحدث إبداعات غرفة الفنان وهو عمل تفاعلي بالصوت والفيديو للفنان سامسون يونغ.

إلى جانب المعارض، يشمل البرنامج مجموعة من الفعاليات المقامة في المركز وفي الهواء الطلق، منها عرض لفيلم «القفزة» للمخرجة شروق حرب، الحاصلة على جائزة مؤسسة هان نيفكينس ومؤسسة أنتوني تابيس 2019، كما تقدم النسخة الجديدة من حلقات المكتبة بحثاً للكاتبة المتخصصة في الطعام والمخرجة سلمى سري، كما يشهد المركز بداية سلسلة سنوية لتركيبات فنية يفتتحها هذا الشتاء فنانون محليون وعالميون، ومنهم نهلة الطباع وتريفور يونغ في حديقة جداف ووترفرونت للفنون.

يصاحب جميع معارض هذا الموسم مطبوعات باللغتين العربية والإنجليزية، يتم نشرها بالتعاون بين فن جميل وشركائها، والتي يمكن الحصول عليها من متجر فن جميل.