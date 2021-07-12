الكشف عن موعد استخدام لقاح كورونا المصنع في مصر

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



كشف مصدر في وزارة الصحة المصرية عن بدء استخدام لقاح "سينوفاك" المصنع في مصر للوقاية من فيروس كورونا المستجد، شهر أغسطس المقبل.



وأضاف المصدر لـ"الاتحاد" أن مصر صنعت نحو مليون جرعة من اللقاح الصيني داخل الشركة القومية للمصل واللقاح، فيما تتم معاينتها من هيئة الدواء المخول لها التحقيق في مطابقة مواصفات اللقاحات والأدوية مع السوق المصرية، ومن ثم يتم السماح باستخدامها على المواطنين.



وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع وصول دفعة جديدة من اللقاحات خلال ساعات من نوعيات مختلفة تسمح بتوزيعها على مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.



وتشهد الإصابات بفيروس كورونا تراجعا كبيرا في مصر خلال الآونة الأخيرة، حيث سجلت مصر 117 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، أمس الأحد، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مع وفاة 13 حالة جديدة، فيما وصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 283102 من ضمنهم 218412 حالة تم شفاؤها، و16396 حالة وفاة.