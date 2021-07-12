الجسمي بـ«سُنّة الحياة»: الأول عربياً والثاني عالمياً في" يوتيوب"

دبي (الاتحاد) حصلت أغنية الفنان حسين الجسمي الاجتماعية «سُنّة الحياة» على المركز الأول عربياً والثاني عالمياً كأكثر أغنية دعائية مؤثرة ومشاهدة في الموقع الشهير العالمي " يوتيوب" للفترة بين 1 يونيو 2020 و30 مايو 2021، ومن بين عشرة أغنيات إعلانية في العالم، وذلك حسب إصدار القسم الإعلاني للموقع عبر منصته الرسمية «YouTube Ads Leaderboard».

وأهدى الجسمي هذا الإنجاز العالمي للجمهور العربي كافة عبر جميع حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وقال:. بلغتنا العربية كسبنا الاحترام العالمي، وتصدّرنا الصفوف الأولى عالمياً، بدعمكم ومحبتكم جمهورنا الغالي.. باختصار: أنتم الفرح والمحبة والمجد.. مبروك».

أغنية «سُنّة الحياة»أُصدرت شهر رمضان 2020 ووصلت نسبة المشاهدة بها إلى أكثر من 78 مليون مشاهدة عالمية و295 ألف لايك (إعجاب) حتى الآن، وحققت نجاحاً وانتشاراً كبيراً بين الجمهور في مصر والعالم العربي، ناثراً بصوته روح الأمل والتفاؤل في لم الشمل والتواصل بين الأهل والأحبة، وخاصة تحت ظل هذه الظروف الاستثنائية، وهي من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، وألحان الفنان محمود العسيلي وتوزيع ومكساج وماستر علي فتح الله.

وحملت فكرة الأغنية الدعائية «سُنّة الحياة» التي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، البعد والتقارب في الحياة الاجتماعية اليومية، ومراحل الاشتياق واللمة بين الأحبة والعائلة والعودة من السفر، وهو ما جسده مجموعة من الشباب المصري في سيناريو الكليب.