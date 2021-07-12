حورية فرغلي تتصدر الأكثر بحثا بسبب أطفالها

شعبان بلال (القاهرة)

تصدرت الفنانة المصرية الأكثر بحثا وتداولات على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في مصر، بعد تصريحاتها حول تبنيها طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بسبب حرمانها من إنجاب الأطفال.

وعبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن سعادتهم بإعلان حورية فرغلي تبنيها طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنها تنفق عليهما وتتكفل بهما تماما منذ عدة سنوات، قائلين "ربنا يديكي على قد نيتك ويفرح قلبك".

وقالت حورية فرغلي في تصريحات صحفية، أمس، إنها تنفق عليهما وتتكفل بهما بشكل كامل منذ سنوات وتقوم بزيارتهما من وقت لآخر ولكنها لا تقوم بزيارتهما بشكل مستمر بسبب أنها لا تريد أن تراهما بهذه الحالة الصحية التي يمران بها لأنها تتأثر كثيراً.

وعادت فرغلي من رحلة علاج في أميركا بعد خضوعها لعملية صعبة لعلاج وتجميل أنفها، لتعود من جديد إلى العمل الفني بتوقيعها عقود مسلسل "أيام وبنعيشها".

وأعلنت حورية فرغلي، خلال لقاء تليفزيوني عام 2016، أنها حُرمت من نعمة الإنجاب بسبب إصابتها بورم في الرحم.