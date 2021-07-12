مشاهير يوجهون رسائل مؤثرة إلى رامي صبري في وفاة شقيقه

شعبان بلال (القاهرة)

تقدم مشاهير الفن في الوطن العربي بالتعازي إلى الفنان المصري رامي صبري، بعد وفاة شقيقه كريم عن عمر ٣٤ عاما مساء أمس الأحد.

وتصدر هاشتاج رامي صبري تويتر بعد أن شارك آلاف المغردين في نعي كريم صبري والدعاء له، بعد انتشار خبر وفاته.

وكتب الفنان محمد حماقي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "خالص العزاء لصديقي الفنان رامي صبري في وفاة شقيقه.. اسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وشاركت أصالة برسالة إلى الفنان رامي صبري كتبت: "أخي وصديقي الغالي رامي صبري.. الله يرحم أخي كريم ويغفر له ويعينك ويعين أهلي وكلّ من تعلّق قلبه به ولا حول ولاقوّة إلّا بالله العليّ العظيم".



ونشرت الفنانة مي سليم تغريدة عزاء جاء فيها: "البقاء لله خالص التعازي للنجم رامي صبري في وفاه شقيقه كريم صبري ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح يارب ويرحم جميع موتانا ويلهمهم الصبر والسلوان يارب العالمين".

ودعت الفنانة مي كساب متابعيها إلى الدعاء للمتوفي وكتبت: "خالص التعازي لأخي وزميلي رامي صبري في وفاه شقيقه كريم نسألكم الفاتحة والدعاء الله يرحمه ويصبر قلوبكم على فراقه".

وكانت التحقيقات قد كشفت عن سبب وفاة شقيق المطرب رامي صبري، فقد سقط في مجرى مياه إثر هربه من مصحة ليلقى حتفه غرقا لأنه لا يجيد السباحة.









