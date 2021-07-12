انطلاقة صاروخية لفيلم "بلاك ويدو" على شباك التذاكر

حقق فيلم "بلاك ويدو" من استوديوهات "مارفل" انطلاقة صاروخية على شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية، حاصدا إيرادات قدرها 80 مليون دولار بين الجمعة والأحد، وهو رقم قياسي منذ بدء الجائحة، وفق شركة متخصصة.

وفي هذا العمل المشتق من أفلام "ذي أفنجرز"، تؤدي سكارليت جوهانسون دور ناتاشا رومانوف القاتلة الروسية التي أصبحت بطلة خارقة.

انطلاقة صاروخية لفيلم "بلاك ويدو" على شباك التذاكر

وقد حصد الفيلم 60 مليون دولار عبر منصة "ديزني +" و78 مليون دولار على المستوى الدولي، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 218 مليون دولار، حتى قبل بدء عرض الفيلم في الصين.

وهذه أول مرة تعلن "ديزني" عن إيراداتها المتأتية من البث التدفقي خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب مجلة "هوليوود ريبورتر".

واستحوذت أعمال من إنتاج استوديوهات "يونيفرسال" على المراكز الثلاثة التالية: "اف 9: دي فاست ساغا" في المرتبة الثانية لكن بفارق كبير عن الفيلم المتصدر، مع 10,9 ملايين دولار، أي أقل من نصف إيراداته خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة.

واحتل المرتبة الثالثة فيلم "ذي بوس بايبي: فاميلي بيزنس" مع 8,7 ملايين دولار. ويروي فيلم الرسوم المتحركة، وهو تتمة لفيلم "بايبي بوس" الذي طُرح قبل أربع سنوات، قصة طفل "زعيم" يفرض شخصيته على جميع من حوله.

وأعار نجوم أصواتهم لشخصيات العمل بينهم أليك بالدوين وإيفا لونغوريا وليزا كودرو وجيمي كيمل وجيف غولدبلوم.

وجاء في المركز الرابع فيلم "ذي فوريفر بورج"، خامس وآخر أجزاء سلسلة "بورج"، محققا 6,7 ملايين دولار.

وتلاه في المركز الخامس فيلم "إيه كوايت بلايس 2" لاستوديوهات "باراماونت"، مع ثلاثة ملايين دولار، ما يرفع إجمالي عائداته في أميركا الشمالية إلى حوالى 150 مليون دولار.

ولأول مرة منذ بدء جائحة كوفيد-19، يتخطى مجموع إيرادات شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية مئة مليون دولار، مسجلا 116,8 مليونا، أي بزيادة نسبتها 20 % عن الأسبوع الفائت.



