علامة تنذر بالسرطان عادة ما يتجاهلها الرجال

إذا كنت تعاني من الصلع فأنت معنيّ بالتحذير الذي أطلقته خبيرة الأمراض الجلدية الروسية يكاترينا فيرتيفا، في لقاء تلفزيوني (الأحد).

ووفق RT، شددت فيرتيفا على ضرورة مراقبة جلد الرأس بشكل حثيث ودوري، خصوصاً عند الشعور بحكة أو ملاحظة تقشير الجلد، إذ تشير هذه العلامة على الإصابة بالسرطان. وقالت فيرتيفا: «تظهر على فروة الرأس عند الرجال الذين يعانون من الصلع بؤر واسعة من اللون الوردي مع تقشير على السطح، فيما يتطور الأمر لدى البعض إلى تقرحات ونزف، ما ينذر بالإصابة بأحد أنواع سرطانات الجلد تعرف باسم سرطان الخلايا الحرشفية». ونصحت الخبيرة بالاعتناء بفروة الرأس وتجنب أشعة الشمس المباشرة.