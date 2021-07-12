أعراض تكشف الإصابة بعدوى كورونا مجدداً

وفقاً لتقرير موقع "healthsite"، يمكن أن تختلف المخاطر والأعراض والجوانب الأخرى لعدوى الفيروس التاجي بشكل كبير من أولئك الذين تم تطعيمهم إلى أولئك الذين لم يتم تطعيمهم، كما يمكن أن يشمل ذلك أيضًا مخاطر أقل من حيث الخطورة، وخطر الاستشفاء ، وخطر الوفاة.

وأظهرت الدراسات أن هناك مجموعة من الأعراض الجديدة التي قد يعاني منها هؤلاء الأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل عندما يصابون بالعدوى مرة أخرى، وفيما يلي الأعراض الأربعة الأكثر شيوعًا والأكثر أهمية:

صداع حاد

سيلان الأنف

العطس المستمر

التهاب الحلق

الشخص الذي يتم تطعيمه بالكامل هو أيضًا عرضة لإعادة العدوى وبصرف النظر عن الأعراض الأربعة الشائعة المذكورة، يمكن للفرد أيضًا أن يعاني من أعراض مثل:

صعوبة في التنفس

إسهال

آلام في المعدة أو ألم في أسفل البطن

غثيان

التعب الشديد

دوخة

آلام العضلات أو آلام الظهر

فقدان حاسة الشم والتذوق