مصر تدرس افتتاح المتحف العالمي

أحمد شعبان (القاهرة)

أعلنت وزارة السياحة والآثار في مصر أنها تدرس الوقت المناسب لتحديد تاريخ افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدةً أنه سيكون مرتبط بالوضع الصحي في العالم، حتى يتسنى للدولة المصرية استقبال أكبر عدد من الزوار بعد افتتاح المتحف العالمي.

وأكد رئيس هيئة تنشيط السياحة في مصر المهندس أحمد يوسف، خلال تصريحات إعلامية، أن حملات الترويج للمتحف المصري الكبير ستكون على أعلى مستوى، وأن حفل الافتتاح سيكون مبهراً، وسيتفوق على حفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.



وكان وزير السياحة والآثار المصري خالد عنان، قد كشف أن مصر ستوجه الدعوة لملوك ورؤساء دول، وعدد كبير من مشاهير العالم في الفن والرياضة والعلوم، للمشاركة في افتتاح "المتحف المصري الكبير" والذي يُعد أضخم متحف في الشرق الأوسط، مؤكداً أن حفل الافتتاح العالمي سوف يستمر لأكثر من يوم.

ويضم المتحف المصري الكبير آثاراً وتكنولوجيا وعرضاً متحفياً متطوراً جداً، بالإضافة إلى قاعات العرض الخاصة بكنوز الملك توت عنخ آمون والتي تُعد من أجمل قاعات العرض المتحفي في العالم، وسوف يتم الانتهاء منها بحلول 4 نوفمبر المقبل، بعد الانتهاء من تثبيت جميع "فتارين" العرض الخاصة بكنوز الملك توت عنخ آمون، بالإضافة إلى القاعات الخاصة بمراكب الملك الفرعوني خوفو.









