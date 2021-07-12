كيف يمكنك توفير استهلاك التكييف للكهرباء؟

بمجرد دخول الصيف، تصبح أجهزة التكييف الملاذ الوحيد لتخفيف درجات الحرارة، ما يرفع قيمة فاتورة الكهرباء. إذ تستحوذ أنظمة التكييف على النسبة الأكبر من استهلاك الكهرباء صيفاً. ووفق «بوابة الأهرام» المصرية، ينصح الخبراء بضبط منظم الحرارة عند 24 درجة مئوية فأكثر، فكل درجة حرارة أكبر توفر 5% من الاستهلاك، واستبدال أجهزة التكييف بأخرى موفرة للطاقة إذا تعدى عمرها 10 سنوات ما يساعد على توفير 25% من قيمة الاستهلاك الكهربائي، مع ضرورة تنظيف مرشحات المكيف مرة على الأقل شهرياً، واستخدام الستائر والمظلات العاكسة لخفض الحرارة المتسربة عبر الزجاج، وغلق الثغرات حول الأبواب والنوافذ لمنع تسرب الهواء البارد ودخول الساخن.