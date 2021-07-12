جورج وسوف ضيفاً على جدة في أولى حفلاته بالسعودية

ينتظر أن يحيي المطرب جورج وسوف أولى حفلاته الغنائية في السعودية مساء الجمعة 23 يوليو الجاري، ضمن فعاليات موسم الصيف الذي تنظمه هيئة الترفيه وفق الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تقصر الحضور على المحصنين، مع الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي.

وتحتضن قبة «جدة سوبر دوم» السهرة المرتقبة لـ«أبو وديع» كما يلقبه محبوه، التي تعد اللقاء الجماهيري الأول في الساحل الغربي بعد طول غياب عن حفلاته الجماهيرية.

وكانت هيئة الترفيه قدمت جورج وسوف في حفلة غنائية «أون لاين» ضمن فعاليات «حفلات الصيف مكملين معاكم» في يوليو 2020، عبر تطبيق «شاهد»، إذ حظي بتفاعل واسع مع أغنياته المحفورة في ذاكرة الجمهور السعودي والعربي.