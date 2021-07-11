إكساب الكلب الروبوت مهارة السير وسط العوائق

سان فرانسيسكو (د ب أ)

بدأ تحالف يضم شركة فيسبوك، وكلية علوم الكمبيوتر في جامعة كارنيجي ميلون، وجامعة كاليفورنيا بيركلي، تنفيذ مشروع لتعليم «كلب آلي» يتحرك على 4 أرجل، ويعمل بالذكاء الاصطناعي كيفية السير في مختلف الظروف التي يمكن أن تحيط به.

وفي مقطع فيديو ظهر «الكلب الآلي»، الذي صممته شركة يونيتري الصينية الناشئة، أثناء قيامه بتعديل طريقة سيره على الأحجار ونزول السلالم وفي موقع بناء.

وخلال الاختبار سكب الباحثون الزيت على البلاستيك لتكوين سطح أملس داخل غرفة معيشة، وقاموا بتكديس الألواح وغيرها من العوائق، في كل مرة، كان الروبوت يستعيد توازنه.