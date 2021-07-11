يعفي مستأجِراً من دفع الإيجار بعد تفوق ابنه في امتحان

أعفى مالك عقارات، عائلة من دفع الإيجارات أربع سنوات تهنئة لها على تفوق ابنها في امتحانات دخول الجامعات في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين.

وقرر مالك العقارات إعفاء الأسرة من دفع الإيجار ابتداء من شهر يوليو الجاري، حتى تخرج طفلها من الكلية بعد أربع سنوات، بحسب ما نقله موقع «غلوبال تايمز» الصيني.

وأضاف الموقع أن خطوة المالك نالت الكثير من الثناء من مستخدمي الإنترنت.

ورد المالك لاحقًا على مستخدمي الإنترنت قائلاً إن «الإيجار لكل شهر هو 220 يوانًا فقط (34 دولارًا أميركيًا). إنه ليس مبلغًا كبيرًا لأن الإيجار لمدة أربع سنوات لا يتجاوز 10000 يوان (1547 دولارًا). أريد فقط تشجيع الطفل وإرسال التهاني».

وأعرب مستخدمو الإنترنت عن دعمهم لخطوة المالك. وقال أحدهم «لا يمكننا إنكار الحب الذي منحه الآخرون حتى عندما لا يكون مبلغ المال كبيرًا».

وقال مستخدم آخر «عشر سنوات من دون زيادة الإيجار كانت رائعة، ناهيك عن الإعفاء منها لمدة أربع سنوات. هذا أمر إيجابي ومشجع للغاية».