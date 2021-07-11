سوزان نجم الدين: سيدة أعمال في «تماسيح النيل»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين لـ «الاتحاد»، عن تفاصيل شخصيتها في أحداث الفيلم السينمائي «تماسيح النيل»، وتجسد شخصية «نادية» سيدة الأعمال الشهيرة، التي تستعين بها إحدى العصابات من أجل النصب على رجل ثري، خلال رحلته البحرية بمدينة أسوان.. والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته حمدي المرغني، والتونسية سامية الطرابلسي.

ويعد الفيلم ثالث تجربة سينمائية لها في السينما المصرية بعد فيلم «حملة فرعون»، والذي طرح عام 2019، وجسدت شخصية «جليلة»، زعيمة قبيلة.

وعلى الصعيد الدرامي تعود سوزان إلى الدراما السورية بعد غياب دام 4 سنوات من خلال أحداث الجزء الثاني من مسلسل «شوق»، وتجسد شخصية «روز»، الطبيبة النسائية والناشطة الميدانية، وتدور أحداث المسلسل في إطار التشويق والإثارة، حول الحب أثناء الحرب الأهلية السورية، العمل من تأليف حازم سيلمان، وإخراج رشا شربتجي، ويشارك في بطولته باسم ياخور، ومرام علي.