«عندي مشروع» على تلفزيون الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

يعرض تلفزيون الشارقة عند التاسعة والنصف من مساء كل أحد برنامج «عندي مشروع»، الذي يسلط الضوء بأسلوب مشوق على مشاريع الشباب الطموحة في إمارة الشارقة، حيث تنقل كاميرا البرنامج بقالب وثائقي نماذج من المشاريع التي تستلهم بيئة الشارقة الجاذبة للاستثمار، والتي توفر لرواد الأعمال الشباب احتياجاتهم وتدعمهم بتسهيلات، تتيح الفرص أمامهم لتنمية مشاريعهم.

وما بين مقاه ومطاعم ومراكز خدمات متنوعة، تكشف كل حلقة من البرنامج عن أسرار التميز والاختلاف بين مجالات الأعمال، ويتحدث المستثمرون الشباب عن عوامل النجاح، وأهمية ابتكار المنتج الجديد، وتقديم أفكار غير مسبوقة للمشاريع، وتمييزها بخدمات تقدمها للمستهلك وتجعلها مختلفة عن غيرها.

ويهدف تلفزيون الشارقة من خلال البرنامج إلى إبراز توجه الشباب نحو الاستثمار، ويركز على عرض المشاريع الصغيرة التي تتضمن قصص النجاح الملهمة، التي تحفز على الاستفادة من بيئة الاستثمار في الشارقة.