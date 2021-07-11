صور.. الملياردير برانسون ينطلق إلى الفضاء في رحلة سياحية

انطلق الملياردير ريتشارد برانسون، اليوم الأحد، في مركبة "فيرجن غالاكتيك" برفقة ثلاثة ركاب آخرين وقائدين للمركبة لقضاء بضع دقائق في الفضاء.

الملياردير ريتشارد برانسون قبيل انطلق رحلته السياحية إلى الفضاء

وأقلعت طائرة قرابة الساعة 08,40 بالتوقيت المحلي (14,40 ت غ) من قاعدة "سبايسبورت أميركا" في ولاية نيو مكسيكو. ويفترض أن تحلق لنحو 50 دقيقة قبل أن تطلق المركبة المعلقة أسفلها والتي ستشغل محركها الخاص حتى بلوغ الفضاء.

مركبة الرحلة السياحية إلى الفضاء

والمركبة التي انطلق بها من صنع شركته "فيرجن غالاكتيك" التي أسسها قبل 17 سنة، محققاً حلماً يراوده منذ فترة طويلة.

ويأمل برانسون في إطلاق قطاع السياحة الفضائية الناشئ، وهو يسعى إلى أن يكون أول ملياردير يصل إلى الفضاء بواسطة مركبة تابعة لشركته الفضائية الخاصة، في سباق مع الملياردير الآخر جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون" للتجارة عبر الإنترنت.