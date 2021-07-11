محكمة مصرية تؤيد «المؤبد» لعشرة قياديين من «الإخوان»

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، اليوم الأحد، أن محكمة النقض أيدت، بحكم نهائي، أحكام السجن المؤبد على عشرة من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية التي عرفت باسم «اقتحام السجون».

وقالت الوكالة: إن المحكمة رفضت الطعون التي قدمها المتهمون وأيدت الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في سبتمبر عام 2019.

والقيادات العشرة التي شملها الحكم هم: محمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية آنذاك، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومصطفى الطاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وحازم فاروق عبد الخالق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف.

وألغت المحكمة أحكاماً بالسجن لمدة 15 سنة على ثمانية من قيادات الجماعة وقررت تبرئتهم. وتضمن الحكم انقضاء الدعوى بحق عصام العريان لوفاته قبل البت في القضية.