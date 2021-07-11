بلا مكان أو طاقم خدمة.. قصة أول مطبخ سحابي فى مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

تستعد مصر لإطلاق أول مبطخ سحابي بها والمعروف بأنه بلا موقع أو مكان أو طاقم خدمة لكنه افتراضي على شبكة الانترنت والتوصيل للمنازل والشراء الالكتروني، ومؤهل لدخول موسوعة الأرقام القياسية "جينيس".

ويسمح هذا المفهوم لمجموعة من المطاعم والعلامات التجارية المختلفة أن تقدم وجباتها من خلال مطبخ واحد ومشترك يعتمد على التكنولوجيا في الأنظمة المستخدمة في طلب المكونات والوجبات وتخزينها وتتبعها.

وخلال شهر سبتمبر المقبل ستطلق شركة "فودنيشن انترناشونال" أول مطبخ سحابي في مصر يضم علامات تجارية لمطاعم قائمة راغبة في التوسع الجغرافي وعلامات جديدة حديثة وافتراضية وتوفر الشركة المواقع المتميزة والمجهزة بالكامل لاستيعاب المطاعم بإيجار مناسب.

وتأهلت شركة فودنيشن للحصول على رقم قياسي عالمي من موسوعة جينيس للأرقام القياسية حيث إنه عند الشروع في بناء موقع الشركة بمنطقة التجمع الخامس (شمال القاهرة) وضعت الشركة نصب عينيها الاستعداد للحصول على رقم قياسي عالمي، وهو الأمر الذي يضع الشركة المصرية في موقع ريادي في تطوير صناعة المطاعم عالمياً، حسبما أعلنت.

وتمتلك الشركة حالياً مواقع في مصر ودبي وتقول أن لديها خططاً توسعية في السعودية ولندن ونيويورك وهو ما يمثل فرصة سانحة للاستثمار السريع لرواد الأعمال في مصر والعالم العربي، والتي توفر بدورها أيضاً العديد من فرص العمل للشباب.