12 نصيحة يجب مراعاتها قبل شراء الأضحية

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية روشتة تشمل 12 نصيحة يجب مراعاتها قبل شراء أضحية عيد الأضحى.

وقدمت وزارة الزراعة، ممثلة في مركز المعلومات الصوتية والمرئية والمكتب الإعلامي للوزارة، النصائح الآتية بخصوص أضحية عيد الأضحى".

1 أن يكون رأس الحيوان مرفوعا لأعلى وليس متدليا لأسفل.

‏2 أن تكون العينان لامعتان براقتان، ولا يوجد بهما أي اصفرار أو احمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.

‏3 أن يكون تنفس الحيوان طبيعي لا يعاني من النهجان أو السعال. ‏

4 أن يكون أنف الأضحية غير مصاب بالرشح أو الإفرازات.

‏5 أن يكون فم ولسان الأضحية خاليين من الالتهابات.

‏6 أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، ونظيفا، ومتكاملا وغير ناحل، وقويا عند محاولة نزعه باليد.

‏7 أن يكون الجلد خاليا من الجروح والبقع أو التشققات، ولامعا، مع عدم وجود أي تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

‏8 أن يكون نشيط الحركة وذا شهية مرتفعة وغير كسول.

9 القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.

10 أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام في هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها.

11 ألا يكون الكرش ممتلئا بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه من جانبيه.

12 أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها".