سارة عبد الرحمن: تتصدر منصات التواصل الإجتماعي بسبب مشاهدها فى "ليه لأ"

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تصدرت الفنانة المصرية سارة عبد الرحمن محركات البحث الإلكتروني، بسبب دورها في أحداث الجزء الثاني من "ليه لأ"، وذلك من خلال شخصية "رانيا"، بعد أن خلقت حالة من النفور لدى الجمهور جراء شخصيتها الملتوية وغيرتها الشديدة من "ندى" وعلاقتها مع زوجها السابق "صلاح"، وحصد التعاطف الجماهيري خلال مشهدها يظهر مدى ضعفها وانكسارها واستسلامها لحقيقة كونها غير مؤهلة لدور الأم.

وجسدت سارة شخصية "رانيا" المركبة التي أصابها اكتئاب الولادة تاركاً لديها أثراً سلبياً جعلها تخفق في دورها كأم من ناحية وكزوجة من ناحية أخرى، ليكون المحرك لأفعالها الملتوية تجاه طليقها صلاح (أحمد حاتم) وحبيبته دكتورة ندى (منة شلبي) للتفريق بينهما.

وتتصاعد الأحداث الدرامية في ضغطها علي زوجها السابق باستعادة حضانة ابنتهما سلمى، لكن بعد نجاحها في ذلك، سرعان ما تجد نفسها أضعف من أن تقوم بدور الأم، وأمام هذه الحقيقة تستسلم وتقرر إعادة الطفلة لوالدها، وهو ما يجعلها تبكي عند وداعها لها في مشهد مؤثر أثني عليه رواد منصات التواصل الإجتماعي، العمل من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، وشارك في بطولته مراد مكرم، ودنيا ماهر، والطفلين سليم مصطفى ومنى أحمد زاهر.

يعد هذا هو التعاون الأول بين سارة عبد الرحمن ومنة شلبي، والثاني مع أحمد حاتم، بعد لقائهما في فيلم "الكنز 2" الحب والذي طرح عام 2019.