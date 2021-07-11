هذا النظام الغذائي يقلل الإصابة بـ "كورونا"

كشفت دراسة حديثة أن كوباً واحداً من القهوة وحصة واحدة من الخضروات يومياً تقلل الإصابة بفايروس كورونا بنسبة 20%. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (السبت).

وحلل باحثو جامعة نورث وسترن الأميركية النظم الغذائية لـ40 ألف بريطاني مسجل في البنك الحيوي بالمملكة المتحدة، إذ أظهرت النتائج التي نشرت في مجلة Nutrients العلمية أن القهوة والخضروات والأسماك الزيتية تقوي المناعة، بينما تزيد النظم الغذائية الغنية باللحوم المصّنعة كالنقانق واللحم المقدّد فرص الإصابة بعدوى «كوفيد-19» الشديدة، فيما لم يثبت أي أثر للشاي والفاكهة في تقليل العدوى.

وقال الباحثون: «الالتزام بسلوكيات غذائية معينة سيضاف لإرشادات الحماية الحالية من كورونا للحد من انتشار الفايروس».