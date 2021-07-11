النجم هاني شاكر في أول تصريح بعد خروجه من المستشفى

قال أمير الغناء العربي، هاني شاكر فى أول تصريح صحفي بعد خروجه من المستشفى، إنه بخير وصحته جيدة والحمدلله، موجها رسالة لكل جمهوره وكل من سأل عليه وعلى صحته، قائلا، "شكرا قوى على حبكم واهتمامكم بحالتي الصحية وشكرا على دعواتكم المخلصة، وإن شاء الله أشوفكم على خير فى أقرب وقت". وفقاً لـ" اليوم السابع".

وحرص أمير الغناء العربي هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، على طمأنة جمهوره عقب خروجه من المستشفى والانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية بإحدى المستشفيات.

وكان النجم هاني شاكر اعتذر عن حفله بدار الأوبرا المصرية خلال فيديو قائلاً: "بعتذر جدًا عن حفل اليوم وكان نفسى أشوفكم وأغني اللى انتوا عاوزينه، بس للأسف صحيت من النوم لقيت نفسي تعبان وعندىي ضربات قلبي مش متظبطة، وجيت المستشفى عشان بعمل تحاليل وفحوصات، والدكتور قالي لازم أفضل 48 ساعة في العناية المركزة".