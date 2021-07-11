بهذه المزايا.. "سيغنال" يشعل المنافسة مع "واتساب"

طرح «سيغنال» 5 مزايا جديدة تتعلق بالرسائل الصوتية، ليكسب ملايين المستخدمين النازحين من «واتساب» بعدما أعلن سياسة الخصوصية الجديدة التي أثارت جدلاً عالمياً.

ووفق موقع «أندرويد بوليس» (السبت)، أضاف سيغنال في نسخته على هواتف «أندرويد» ميزة «المسودات الصوتية» لحفظ نسخة من الرسالة بعد الخروج من التطبيق مع إمكانية الإضافة عليها بعد فتحه من جديد، علاوة على ميزة تسريع تشغيل الرسالة وإبطائها إلى نصف السرعة العادية عبر زر «x1» ما يمكّن من الاستماع إلى ملخص الرسالة، أما لهواتف iOS فدعم ميزة تقليل استخدام البيانات أثناء إجراء المكالمات، علاوة على إضافة خيار لإيقاف تنزيل المرفقات بصورة تلقائية أثناء المكالمات، وكذلك ضغط الصور المحسّن.