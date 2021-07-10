54 درجة الحرارة في كاليفورنيا

واشنطن (رويترز)

تستعد المناطق الغربية بالولايات المتحدة لمزيد من ارتفاع درجات الحرارة مطلع الأسبوع، بعد أن أدى شهر يونيو، الأكثر حرارة على الإطلاق، إلى وفاة العشرات والضغط على شبكات الكهرباء. ووجهت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيراً من ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في معظم أنحاء الولايات الغربية حتى مساء الاثنين، وتوقعت وصول درجات الحرارة إلى 54 درجة مئوية في ديث فالي بولاية كاليفورنيا.

وتتزامن موجة الحر مع جفاف قياسي، وأودت بحياة 116 شخصاً في الولاية وحدها. وكان شهر يونيو الأكثر حرارة منذ 127 عاماً.