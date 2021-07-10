مصطفى خاطر.. ماذا قال عن دينا الشربيني؟

محمد قناوي (القاهرة)

يستعد الفنان مصطفى خاطر لبطولة الفيلم الجديد «مربع برمودا»، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت، ومن المقرر أن يبدأ التحضير له الفترة المقبلة، ويجرى حالياً اختيار النجوم المشاركين في العمل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن فريق العمل بالكامل عقب الانتهاء من الاتفاق معهم.

وقال مصطفى خاطر لـ «الاتحاد»: يتبقى لنا أيام معدودة وننتهي من تصوير فيلم «تماسيح النيل»، الذي يشارك في بطولته مع حمدي الميرغني وخالد الصاوي، ويخرجه سامح عبد العزيز.

وأعرب عن سعادته بردود الأفعال الكبيرة على برومو فيلم «العارف» مع النجم أحمد عز، وأحمد فهمي، ومحمود حميدة، وكارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، والمقرر طرحه خلال أيام في دور العرض:

وقال خاطر: يعرض لي في دور العرض حالياً فيلم «ثانية واحدة»، الذي أشارك في بطولته بجوار دينا الشربيني، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد. وكشف خاطر، عن تفاصيل الفيلم موضحاً أن العمل يدور في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير ويتسبب الحادث في مشكلة في عقله الذي تراجع لسن 10 سنوات بسبب هذا الحادث وتتولى دينا الشربيني بعدها مسؤوليته.

وأكد مصطفى خاطر، أنه فوجئ بموهبة دينا الشربيني الكوميدية، خاصة عندما شاهد الفيلم مع الجمهور في السينما، قائلاً: «ممثلة عظيمة جداً وبتضحك جداً ومكسب للكوميديا».