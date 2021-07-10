50 ساعة في «قصر الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

دعا فندق «قصر الإمارات» ضيوفه للاستمتاع بإجازة لا تضاهى من خلال باقة «50 ساعة في القصر» الفريدة من نوعها، والتي تتيح لهم التمتع بإقامة فاخرة مليئة بأروع التجارب الذوقية، إلى جانب الاسترخاء والاستجمام في طيف واسع من المرافق المتميزة، مع العديد من المزايا الحصرية والتجارب المصممة خصيصاً لتضمن حصول كل ضيف على تجربة الإقامة الأمثل حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021. وقالت إدارة قصر الإمارات: إن باقة «50 ساعة في القصر»، تتيح للأسرة الاستمتاع بالتجارب، التي تتضمن ركوب الجمل على شاطئ البحر الخاص مع مغيب الشمس، والاستمتاع بأروع التجارب الذوقية داخل أجنحة الإقامة الفاخرة. بينما تمكّن هذه الباقة المتميزة العائلات من إمضاء أوقات دافئة برفقة بعضهم البعض من خلال فعاليات مشاهدة الأفلام تحت النجوم، وتراشق المياه في برك المغامرة، ويمكن لعشاق الرياضة المحافظة على لياقتهم بالانضمام إلى جلسات التمرين المتنوعة التي ينظمها النادي الرياضي أو الرياضات المائية المثيرة المتوفرة في النادي الشاطئي، بينما يمكن لمحبي وسائل التواصل الاجتماعي إضفاء لمسة ذهبية على صور إنستغرام التي تستحق النشر مع التجارب الذهبية الفريدة لدى القصر.