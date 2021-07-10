اختبار حبوب جديدة تمنع آثار التقدم في السن قريباً

الاتحاد (مصطفى أوفى)

يعتزم الجيش الأميركي بدء اختبارات سريرية قريباً على أقراص جديدة «مضادة للشيخوخة» يمكن أن تمنع أو تقلل آثار التقدم في السن.

وقال موقع «بريكينغ ديفانس» على الإنترنت: إن هذه الاختبارات جزء من حملة أوسع لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) من أجل «تحسين الأداء البشري».

ونقل الموقع عن ليزا ساندرز، مديرة العلوم والتكنولوجيا لقوات العمليات الخاصة قولها إن هذه العقاقير «لديها القدرة، إذا نجحت، على تأخير الشيخوخة حقاً، والوقاية حقاً من ظهور الإصابة، وهو ما يغير قواعد اللعبة بشكل مذهل».

وقال تيم هوكينز، وهو مسؤول آخر في المشروع: «لقد أكملنا دراسات السلامة قبل السريرية والجرعات، تحسباً لمتابعة اختبار الأداء في السنة المالية 2022».

وأضاف أن «هذه الجهود لا تتعلق بخلق سمات جسدية غير موجودة بالفعل بشكل طبيعي» لدى الإنسان، مؤكداً أن الأمر «يتعلق بتحسين خصائص الأداء التي تتراجع عادة مع تقدم العمر».