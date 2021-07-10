عروس تبكي المصريين

أحمد عاطف (القاهرة)

توفيت عروس مصرية قبل زفافها بأيام بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة حولت حفل عرسها إلى مأتم في محافظة الشرقية (شمال مصر)، ما دفع أصدقاءها وأقاربها إلى مشاركة صورها وصور جنازتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

بحسب أهالى المنطقة التى كانت تقطن بها، فإن الفتاة -وتدعى خلود- كانت مصابة بنقص مادة الحديد وتعاني من أنيميا حادة. وكانت تتلقى العلاج. ومع اقتراب يوم الزفاف، نسيت العلاج أو أهملته في مقابل الاهتمام بالتجهيزات حتى سقطت أرضاً وظلت في المستشفى لنحو أسبوع قبل أن تتوفى.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء بسبب مشهد جنازتها، لا سيما مع وضع أهلها لطرحة الزفاف على نعشها خلال سير الجنازة، ما دفع الكثيرين للبكاء ونعيها.