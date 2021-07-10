رحالة يروج لبلاده في 4 قارات حول العالم

شعبان بلال (القاهرة)

لم تمنع الأوضاع الصحية التي يواجهها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، الشاب المصري أحمد شجيع، من بدء رحلته بين 4 قارات للترويج إلى بلاده وتاريخها الفرعوني والأثري بين شعوب العالم، من خلال مبادرة "خليك سفير لبلدك".



وبدأت رحلة أحمد شجيع قبل 20 يوما ومستمرة حتى 20 أغسطس المقبل، إلى عدة دول وقارات بهدف تنشيط السياحة المصرية والترويج للأفكار والتاريخ المصري الفرعوني حل العالم.

يقول الرحالة المصري أحمد شجيع لـ "الاتحاد"، إن مدة رحلته 60 يوما، بدأت في 20 يونيو الماضي ومستمرة حتى 20 أغسطس المقبل، موضحا أن الرحلة تستهدف الترويج لسياحة بلاده في ظل الظروف التي يمر بها العالم.

وأضاف شجيع أن رحلته تستهدف زيارة 9 دول و30 مدينة في 4 قارات، موضحا أنه يروج بلاده من خلال توزيع 5 آلاف عملة مصرية من فئة الجنيه والنصف جنيه على شعوب تلك الدول، ورفع العلم المصري بحجم كبير، بهدف تنشيط السياحة في مصر وزيادة أعداد الزائرين لها في الوقت الراهن.

وشارك الرحالة المصري أيضا في دعم بلاده من خلال رفع العلم المصري أمام مقر مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة في نيويورك أثناء انعقاد الجلسة الطارئة، الخميس الماضي، حول سد النهضة الإثيوبي.