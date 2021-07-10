مسلسل "ليه لأ" يتصدر الأكثر بحثاً.. لماذا؟

شعبان بلال (القاهرة)



تصدر المسلسل المصري "ليه لأ"، الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة طلبات كفالة الأطفال بسبب تفاعل الناس مع المسلسل.



وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني للمسلسل التي عُرضت أمس، مؤكدين على إعجابهم بالمسلسل وما تجسد فيه من مشاعر غير مسبوقة في تنازل قضية كفالة الأطفال في مصر.



وأرجعت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، الزيادة غير المسبوقة في طلبات كفالة الأطفال لترتفع عن 2500 طلب منذ يونيو 2020، إلى تفاعل الناس مع مسلسل "ليه لأ" الذي يناقش كفالة الأطفال في مصر.



وتدور أحداث المسلسل حول تبني الأطفال، حيث تجسد الفنانة المصرية منة شلبي شخصية طبيبة تقرر تبني أحد الأطفال، ولكنها تواجه صعوبات وتحديات عديدة من قبل المجتمع.



ويشارك في مسلسل "ليه لأ 2" أيضا، أحمد حاتم، وسارة عبدالرحمن، ومراد مكرم، وأمير شاهين، ودنيا ماهر، والطفلة منى أحمد زاهر، من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم.

وحسب وزارة التضامن المصرية فإن إجمالي عدد الأطفال المكفولين في المنازل في مصر يصل إلى نحو 11 ألفاً و900 طفل، مؤكدة أنها تنظر في طلبات جديدة تتخطى الـ 2500 طلب.









