مشاهير يتفاعلون مع رسالة حزينة من إيمي سمير غانم

شعبان بلال (القاهرة)

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، تجمعها بوالديها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز التي تتلقى العلاج من أعراض فيروس كورونا منذ أكثر من شهرين في أحد مستشفيات القاهرة.

وعلقت إيمي سمير غانم على الصورة التي نشرتها، بقولها :"رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".

وتفاعل العديد من نجوم الفن مع منشور دنيا سمير غانم، وعلى رأسهم فيفي عبده وبدرية طلبة وعبير صبري ومها الصغير وطارق الأبياري، وغيرهم من المشاهير الذين دعوا بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز، والرحمة للفنان الكبير الراحل سمير غانم.

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغابت الفنانة دلال عبد العزيز عن جنازة زوجها بسبب تلقيها العلاج في أحد مستشفيات القاهرة منذ أكثر من شهرين من أعراض إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي تعافت منه بالفعل.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لـ "الاتحاد"، إن الفنانة دلال عبد العزيز لا تزال داخل العناية المركزة، فيما توقفت بشكل كامل عن السؤال عن زوجها الراحل الفنان سمير غانم، حيث تشعر بشكل كبير بوفاته.

وأضاف المصدر أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت تتحسن بشكل بطيء خلال الفترة الماضية، فيما تراجعت مرة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية، حيث لا تزال متأخرة على المستوى الصحي على الرغم من كل الفترة الماضية التي يعكف فيها الطاقم الطبي على مساعدتها وانعاشها للخروج من الرعاية المركزة.









