أحمد زاهر ينتظر «ابن الأندال»

سعيد ياسين (القاهرة)

أكد الفنان أحمد زاهر لـ«الاتحاد» أنه كان يتمنى التواجد في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسله الجديد «ابن الأندال» الذي تأجل إلى العام المقبل لأسباب إنتاجية وتسويقية، ومن المقرر تصويره قريباً، علماً بأنه يعد أول بطولة مطلقة له في الدراما التلفزيونية، بعدما قدم عدداً من الأدوار المتميزة خلال السنوات الماضية، كان آخرها في رمضان قبل الماضي من خلال مسلسل «البرنس» مع محمد رمضان، وروجينا.

وأشار إلى أنه استغل غيابه عن الدراما التلفزيونية في التركيز على السينما، حيث وافق على بطولة فيلم «فارس»، الذي يلعب بطولته مع حسين فهمي، وصلاح عبدالله، وإيمان العاصي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي مشوق، من خلال قصة حب تجمع بين شاب وفتاة، تمر بمفارقات عديدة وصراعات نفسية مختلفة. وأوضح أن الفيلم توقف تصويره خلال الفترة الماضية بسبب انشغال مخرجه بتصوير مسلسل «الطاووس» لجمال سليمان، وسهر الصايغ، والذي عرض خلال شهر رمضان، وكشف عن أن نجاح فيلمه الأخير «زنزانة 7» على المستويين الجماهيري والنقدي فتح شهيته مجدداً على السينما التي كان ابتعد عنها لفترة طويلة منذ مشاركته في فيلم «فبراير الأسود» مع خالد صالح، وتأليف وإخراج محمد أمين عام 2013. ولفت إلى أنه يشارك «ضيف شرف» في فيلم «يوم 13» مع دينا الشربيني، وأحمد داوود، وشريف منير، وإخراج وائل عبدالله.