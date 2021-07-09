5 ضـوابط لمنح طفلك هاتفاً ذكياً

أبوظبي (الاتحاد)

يميل العديد من الآباء إلى شراء هواتف ذكية لأطفالهم في سن مبكرة، سواء بهدف السلامة أو الترفيه، إلا أن الخبراء يقولون إنه ليس من الحكمة منح الطفل هاتفاً في سن مبكرة بغض النظر عن السبب. وذكر موقع «Times of India» أنه إذا اتخذ الآباء القرار بمنح أبنائهم هواتفهم ذكية، فإن هناك 5 ضوابط يجب مراعاتها:

1- إذا كان طفلك يدرك قيمة المال

من أهم الأمور قبل شراء هاتف له هو كيفية تعامله مع المال والممتلكات، وما إذا كان بإمكانه الاعتناء بالأشياء باهظة الثمن، وإذا كنت تعتقد أنه سيتعامل بلا مبالاة وسيفقد الهاتف بسهولة، فأعد النظر في قرارك.

2- الذكاء التكنولوجي

قم بتقييم مدى ذكاء طفلك في التعامل مع الأجهزة التكنولوجية، وما إذا كان سيمكنه إجراء العمليات الأساس على الهاتف.

3- المسؤولية

يستخدم الكثير من الأطفال الهواتف بطريقة غير مسؤولة، حيث يقومون بتنزيل تطبيقات مختلفة، أو يبقون على وسائل التواصل الاجتماعي طوال اليوم، لذلك من الجيد النظر في هذه النقطة مسبقا.

إذا كنت ترى أن طفلك يمكنه تحمل المسؤولية بدرجة كافية لحمل جهاز إلكتروني طوال الوقت، فيمكنك منحه الهاتف.

4- الحاجة إلى التواصل

قبل شراء هاتف لطفلك، اسأل نفسك عما إذا كان يحتاج إليه حقاً، أو أنك بحاجة إلى التواصل معه بالفعل، ولكن إذا لم يطلب ابنك أو ابنتك امتلاك هاتف، يمكنك الانتظار بضع سنوات.

5- الالتزام بتعليماتك

أخيراً، إذا كان طفلك يستمع إلى تعليماتك بشأن استخدام الهاتف لفترات محدودة ولن يلتصق أمام شاشته طوال اليوم، مع الحرص على استخدامه بطرق مفيدة، يمكنك اعطاؤه الهاتف بأمان.