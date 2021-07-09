شركة تستعد لإطلاق سيارة أجرة تعمل عن بعد

أحمد عاطف (القاهرة)

نجحت تقنية 5G في إثبات قدرتها على تشغيل السيارات بالطريقة الذاتية دون تدخل بشري. والآن، تحاول شركة Halo الأميركية تطوير خدمة توصيل جديدة من خلال السيارات الكهربائية التي تعمل بدون سائق بالتعاون مع عملاقة الاتصالات T-Mobile.

وتنطلق الخدمة نهاية العام الجاري ويتكون الأسطول من 5 سيارات كبداية، ويمكن للمستخدمين الاختيار من بينها، وطلب السيارة التي تأتي إليه بطريقة أوتوماتيكية، ليستقلها ويحدد وجهته ثم تنطلق السيارة الكهربائية في رحلتها دون الحاجة إلى وجود سائق.

وبعد انتهاء الرحلة تعود السيارة إلى مكانها في انتظار طلب جديد من عميل آخر لتكرر العمل، وتعمل السيارة بمساعدة 9 كاميرات ورادارات ويراقبها المسؤولون في الشركة عن طريق تقنية 5G فائقة السعة متوسطة النطاق، ويمكن تحويل التقنية إلى شبكة 5G منخفضة النطاق ممتدة النطاق وعلى LTE حسب الحاجة، وكل هذا بمساعدة T-Mobile.

وذكر موقع "techcrunch" أن الرئيس التنفيذي للشركة قال إن التحكم الذاتي الكامل يمثل تحديا هائلا على الجانبين التقني والاجتماعي، فلن يثق البشر في سيارة تتحكم بنفسها بشكل كامل على المدى القريب. ولهذا، تحاول Halo الدمج بين التكنولوجيا والثقة والأمان الاجتماعي، فهي تستهدف الراحة النفسية للمستخدمين قبل كل شيء.

تعمل الشركة بطريقة تختلف عن بقية منافسيها في المجال الذين يسعون لإلغاء التدخل البشري تمامًا، حيث تؤكد Halo أنها تعمل وفق خوارزمية القيادة الذاتية مع التحكم البشري، ولكنها تضع نصب أعينها استخدام تقنية القيادة الذاتية الكاملة على المدى الطويل.

ولتحقيق هذا الأمان، زودت الشركة أسطول سياراتها بتقنية التوقف الآمن، حيث تتوقف السيارة في الحال إذا شعرت بأي خطر قادم عليها أو استشعرت أن حياة الراكب في خطر.