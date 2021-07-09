نهاية درامية للمضادات الحيوية

لندن (د ب أ)

قالت الدكتورة سالي ديفيز كبيرة الموظفين الطبيين السابقة في إنجلترا إن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية قد تمثل إعلاناً عن «نهاية الطب الحديث»، وتؤدي إلى نهاية كارثية لهذا النوع من الأدوية.

وقبيل انعقاد المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية، حذرت الدكتورة سالي، وهي المتحدثة باسم المؤتمر، من أن التقدم الضئيل في كبح مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية يشكل خطراً متزايداً رصدته المعاهد الطبية على نطاق واسع في السنوات الأخيرة.

وأضافت: يجب أن تتحرك الحكومات فوراً.. وبالنسبة للكثيرين فقد تأخر الوقت.