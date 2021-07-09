«السكري».. كيف يفترس القدم؟!

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

هل تعلم أن داء السكري يتسبب في بتر طرف سفلي أو جزء من الطرف السفلي كل 30 ثانية لمرضى مصابين بـ «القدم السكري»؟ تلك هي الحقيقة القاسية التي تؤكدها الأضرار الجسيمة التي يسببها داء السكري لجسم الإنسان، عبر بعض الأعراض المرضية في القدم منها التورم، والقروح، والجروح، وتؤدي إلى البتر في حالة الإهمال، حيث يعتبر بتر الأطراف السفلية أكثر شيوعاً لدى مرضى السكري بمعدل يتراوح بين 10 إلى 20 مرة مقارنة بمن لا يعانون من مرض السكري.

للتوعية بمرض القدم السكري تحتفي شبكة مبادلة للرعاية الصحية، هذه السنة، باليوم العالمي للقدم السكري الذي يصادف 8 يوليو من خلال التعريف بأسبابها وطرق العلاج المتوفرة، علاوة على كيفية الوقاية منها، وتشجيع التشخيص المبكر، ودعم المتضررين، والتوعية بطرق الوقاية منه.

الدكتور سامي طبيب

لكن ما هو القدم السكري، وما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بها؟ وكيف يمكن الوقاية منها؟ وعلاجها؟

الدكتور سامي طبيب، استشاري أمراض القدم في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري التابع لشبكة مبادلة للرعاية الصحية، أكد أن كل شخص مصاب بداء السكري قد يتعرض للعديد من مشاكل القدم، وحتى المشاكل العادية يمكن أن تزداد سوءاً وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة، موضحاً أن مشكلات القدم تحدث غالباً عندما يكون هناك تلف في الأعصاب، وهو ما يُسمى أيضاً باعتلال الأعصاب، ويُعد اعتلال الأعصاب المحيطية الشكل الأكثر شيوعاً لمرض اعتلال الأعصاب المرتبط بداء السكري، حيث يؤثر على الأعصاب البعيدة في الأطراف، وخاصة أعصاب القدمين، ويغير هذا المرض بشكل أساسي الوظيفة الحسية المتناظرة، مما يتسبب في فقدان الإحساس بالقدمين، ويمكن أن يؤدي فقدان الإحساس بالقدمين إلى ظهور تقرحات ناتجة عن صدمة خارجية أو توزيع غير طبيعي لضغط العظام الداخلي وهو ما يسمى «القدم السكرية».

أعراض

حول أعراض القدم السكرية والتي يجب عدم التهاون في علاجها وضرورة استشارة الطبيب المختص، قال الدكتور سامي طبيب: ألم في الساقين أو تقلصات في الأرداف أو الفخذين أو في بطة الساق أثناء النشاط البدني، وخز أو حرقة أو ألم في قدميك، فقدان حاسة اللمس أو عدم القدرة على الشعور بالحرارة أو البرودة بشكل جيد، تغير في شكل القدمين بمرور الوقت، تساقط الشعر من أصابع القدمين، والقدمين، وأسفل الساقين، جفاف وتشقق الجلد في قدميك، تغير في لون ودرجة حرارة القدمين، تحول أظافر أصابع القدم إلى أظافر سميكة صفراء، التهابات فطرية بين أصابع قدميك مثل داء القدم الرياضي، ظهور بثور، أو تقرحات، أو التهابات، أو مسمار ملتهب في القدم «ذرة قدم مصابة»، أو أظافر قدم نامية تحت الجلد.

العلاج

حول العلاج المتاح لتجنب القدم السكري، قال طبيب: إن الإدارة المكثفة لنسبة السكر في الدم، يسهم في تقليل مخاطر اللجوء لعمليات البتر بنسبة 35% مقارنة بالإدارة الأقل كثافة لنسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك، يجب التركيز على اثنين من الاستراتيجيات الخاصة بإدارة نسبة السكر في الدم: زيادة الوعي والمعرفة بين متخصصي الرعاية الصحية حول إدارة مضاعفات القدم السكرية، إجراء فحص منتظم وتصنيف المخاطر للأقدام المعرضة للخطر، متبعة الحالة الصحية والالتزام بالفحص الدوري، بحيث يخضع كل مريض في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري لفحص سنوي للقدم لمراقبة حالة وصحة الأقدام وتحديد المرضى المعرضين للخطر، ويتضمن ذلك فحصاً عصبياً لاستبعاد الاعتلال العصبي السكري، إضافة إلى فحص الدوبلر الشرياني لاستبعاد أمراض الأوعية الدموية الطرفية، يتم إحالة أي مريض لديه نتائج غير طبيعية إلى عيادة علاج القدم، في عيادة علاج القدم، يتم تثقيف المرضى حول طرق العناية بالقدم وإرشادهم حول أفضل الأحذية والملحقات الخاصة بصحة القدم، يخضع المرضى الذين يعانون من اعتلال الأعصاب المرتبط بداء السكري أو أمراض الأوعية الدموية الطرفية، لجلسات العناية بالقدم السكري كل 3 أشهر، حيث يتم تقليم الأظافر وإزالة أي مسامير في الأقدام، كما يتم إرشادهم حول أفضل الأحذية والملحقات المناسبة للقدم.