3% زيادة في دخل نجوم bbc مع خفض الرواتب 10 %

لندن (الاتحاد)

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن خفض رواتب كبار نجومها بنسبة 10 في المئة خلال العام الماضي. ومع ذلك، سجلت رواتب أبرز الصحفيين الذين يحظون بشعبية كبيرة بين الجمهور عند إطلالتهم على الهواء، .زيادة بنسبة 3 ٪ تقريبا خلال العام نفسه. وكشف تقرير لموقع برس جازيت المتخصص في الصحافة والإعلام أن بي بي سي منحت الصحفيين الذين يحصلون على رواتب تزيد على 150 ألف جنيه استرليني سنوياً، 9.8 مليون استرليني، في حين أن رواتبهم لم تكن تتجاوز 9.47 مليون استرليني عام 2019-2020.

وحافظ هيو إدورادز على مركزه كأعلى صحفيي بي بي سي أجراً منذ 2018، على الرغم من تراجع الرواتب بنسبة تسعة في المئة في العام المالي 2020-2021 الذي انتهى 31 مارس الماضي.

وأظهر أحدث تقرير سنوي لهيئة الإذاعة البريطانية أن رئيس التحرير فيصل إسلام تقاضى أعلى زيادة في الراتب، حيث زاد دخله من الفئة التي تتراوح بين 155 ألف استرليني، و159 ألفاً إلى الدرجة الوظيفية التي يصل راتبها إلى نحو 209 آلاف استرليني.

وجاءت في المرتبة الثانية بعده المذيعة ناجا مونشيتي التي زاد راتبها للفئة التي تتراوح بين 255 ألفاً و260 ألفاً بزيادة قدرها 30 في المئة.

وبقي جاري لينكر كأعلى دخل على الرغم من موافقته على خفض راتبه بنحو 400 ألف استرليني، بحسب التقرير السنوي. وتبين من الأرقام الواردة في التقرير الذي صدر الثلاثاء الماضي أن لينيكر الذي يقدم برنامج «مباراة اليوم» حصل على 1.36 مليون استرليني خلال العام بدلاً من 1.75 مليون استرليني.

وتم أيضا تخفيض راتب زوي بول نجمة راديو 2، ومع ذلك فهي مازالت صاحبة ثاني أعلى راتب في بي بي سي بدخل قدره 1.36 مليون استرليني.

وقد كانت تتقاضى نفس راتب جاري لينيكر في العام المالي الماضي، لكن راتبها الآن صار 980 ألف استرليني، بانخفاض قدره 28 في المئة مقارنة بالعام 2019-2020