السعودية تحدد يوم الوقوف بعرفة

أعلنت المحكمة العليا في السعودية تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الجمعة.

وعليه، يكون يوم غد السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442 هجرية وبعد غد الأحد الأول من شهر ذي الحجة حسب تقويم أم القرى.

وذكرت المحكمة، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، أن الوقوف بعرفة سيكون يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري، وأول أيام عيد الأضحى المبارك الثلاثاء 20 يوليو.