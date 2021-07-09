الوزير يطلق «زميلته» الصحفية بعد زواج 20 عاماً

لندن (الاتحاد)

بدأت الصحفية البريطانية في جريدة ميل اون صنداي، سارة فاين 54 عاماً، وزوجها مايكل جوف -53 عاماً وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني إجراءات الطلاق بعد زواج أثمر خلال 20 عاماً طفلين.

وأصدر الاثنان بياناً بهذا الشان أكدا فيه أنهما سيواصلان دعم طفليهما، وسيبقيان على الدوام صديقين مقربين. وطلبا احترام خصوصية العائلة. وبحسب تقرير لشبكة سكاي نيوز البريطانية فقد التقى الاثنان عندما كان جوف يعمل صحفياً ومديراً للقسم الفني في صحيفة التايمز عام 1999.

وقد كتبت فاين في عمودها مؤخراً بصحيفة ميل أون صنداي بشأن صعوبة الزواج من السياسيين.

وأشارت إلى أن فضيحة وزير الصحة المستقيل الذي أطاحت به من منصبه لقطة غرامية ظهر فيها مع مساعدته، قالت إن هذه الفضيحة جعلتها «تفكر بشأن طبيعة الزواج من سياسيين … وكيف أنه من النادر إن لن يكن من غير الممكن على الإطلاق أن تنجح زيجاتهم تحت ضغط الحياة العامة».

وأضافت «تبقى النساء كما هن في العادة من دون تغيير كبير عما كن عليه يوم الزواج، لكن الأمر ليس نفسه مع أزواجهم السياسيين»، مشيرة إلى أنهم بالتأكيد يتغيرون.. بل ويتغيرون كثيراً جداً.

وقال صديق مقرب للزوجين إن الانفصال قرار صعب بالنسبة لهما بعد زواج دام عقدين، لكنه أكد أنه الأمور تمضي بطريقة ودية، من دون وجود أي طرف آخر على صلة بقرار الطلاق. وللوزير وطليقته الصحفية نفوذ كبير في حزب المحافظين.