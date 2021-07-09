هدى المفتي تتصدر «تويتر» بسبب عمرو دياب

أحمد عاطف (القاهرة)

تصدر اسم الفنانة المصرية الشابة هدى المفتي البحث على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» بعد ظهورها في أغنية فيديو كليب للفنان عمرو دياب حملت اسم «الدنيا بترقص» بثت عبر موقع «يوتيوب» لتشارك مقاطع الفيديو.

وبحسب المعلومات المتاحة عن الكليب، فأغنيته من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان. وظهرت الممثلة هدى المفتي في الفيديو كليب حيث تصدرت التريند بعد العرض.

وظهرت المفتي لأول مرة في مسلسل «هذا المساء» على شاشات التلفزيون، ليتوالى بعد ذلك ظهورها في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، أبرزها مسلسل «كأنه امبارح»، من إخراج حاتم علي، و«لدينا أقوال أخرى»، بطولة يسرا، وإخراج محمد علي، وفيلما «رأس السنة» الذي كتبه محمد حفظي، و«بنات ثانوي» الذي أخرجه محمود كامل.

أحدث أعمال هدى المفتي هو مسلسل «فلانتينو» مع الفنان الكبير عادل إمام.