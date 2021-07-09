د. شريف عرفة يكتب: قل لا للـ «إيكيجاي»!

حسب فلسفة «الإيكيجاي» اليابانية، فإن الإنسان عليه أن يبحث عن العمل الذي تتوفر فيه هذه العوامل الثلاثة: أن تحبه، وأن تكون جيداً فيه، وأن يدر عليك مالاً جيداً. إلا أن هذه الفلسفة لا تبدو واقعية إلى هذا الحد. لأنها لا تضع في الاعتبار اختلاف ظروف الناس وأهدافهم الحياتية.. ليس كل الناس راغبين في أن يكونوا بيل جيتس أو إيلون ماسك، فمنهم من يريد حياة بسيطة بعيدة عن الضغوط والمشاكل التي تلازم هذا النوع من النجاح التجاري!

لا يسعى الناس للنجاح بنفس الطريقة.. بل إن هناك أربعة نماذج لذلك:

- الأنموذج الأول: اعمل ما تحب:

هذا الشخص يتبع شغفه، يترك وظيفته التي تدر دخلاً جيداً كي يقوم بالشيء الذي يحب ممارسته.. أعرف شخصاً ترك عمله كمهندس استشاري، ليتفرغ لممارسة هوايته الأثيرة وهي تدريب الخيول!

عيب هذا الأنموذج أنه قد لا يكون مستقراً مادياً..وتحفه مخاطر عدم الاستقرار..

- الأنموذج الثاني: حب ما تعمل:

يرى بعضهم أن في إمكان الشخص أن يحب عمله، كأن تبحث عن مواطن المتعة الكامنة في تفاصيله، أو تربطه بهدف أسمى تريد تحقيقه، أو تعطيه معنى متوافقاً مع قيمك الذاتية «كأن تفكر في الفائدة التي تحققها لتسهيل حياة الآخرين، أو القيمة التي يضيفها عملك على المجتمع... إلخ».

- الأنموذج الثالث: التعويض:

هذا الشخص يضطر للذهاب إلى عمله لأهداف لا تتعلق بالشغف الشخصي.. ربما لأهداف مادية أو لأن لا وسيلة أخرى متاحة.. لكنه يحاول أن يعوض هذا بممارسة هواية ما.. رياضة ما.. فن ما.. يجدد نشاطه وينعش روحه، كي يعود للعمل في اليوم التالي ببال رائق..

مشكلة هذا الأنموذج هو أن العمل الذي لا تحبه لن تبدع فيه.. لن يكون شغفك.. لكن في المقابل، من قال إن كل الوظائف تتطلب الإبداع والشغف؟ هناك وظائف روتينية لا تقتضي من الشخص أكثر من القدرة على احتمالها!

- الأنموذج الرابع: جميع ما سبق!

مشكلة مع فلسفة «الإيكيجاي» وكثير من مدارس التنمية الذاتية، هي أن توافر كل شروط المعادلة ليس مضموناً طوال الوقت.. والالتزام بأنموذج واحد قد يكون مرهقاً من دون داع.. فالحياة معقدة ومتشابكة ولن يظل الحال دائماً كما تريد.. أنت نفسك تتغير وما تحبه اليوم قد يفتر حبك له غداً.. وهناك أوقات تجد نفسك فيها متحمساً لشيء، بينما يبعث فيك الملل في يوم آخر.. لذا من الصعب أن يقتصر نجاحك الوظيفي في واحد من القوالب السابقة..

لذلك فنصيحتي هي: اعتد الانتقال من نوع لآخر طوال الوقت.. بكل تأكيد، عليك اختيار العمل الذي يفعمك بشعور طيب وأنت ذاهب إليه كل صباح.. هذه نقطة جوهرية بالطبع.. لكنك ستحتاج أيضاً إلى أن تحبب نفسك فيه حين يملؤك الضجر.... وأن تعتاد الترفيه عن نفسك وأن تتناسى العمل تماماً حين تتراكم ضغوطه ومشاكله.. أي ببساطة.. جميع ما سبق!

كما أقول دوماً، يشبه الأمر امتلاك صندوق أدوات.. كل مهارة ذهنية تتعلمها بمثابة أداة جديدة تضيفها لصندوقك.. وقتها ستستطيع انتقاء المهارة المناسبة في سياقها المناسب. كي لا تكون كالشخص الذي لا يمتلك إلا منشاراً واحداً، ويحاول أن يصلح به كل شيء في حياته!