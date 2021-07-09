أمنية جيهان السادات الأخيرة

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشفت رقية السادات، البنت الكبرى للرئيس المصري الراحل أنور السادات، عن أمنية أرملة والدها جيهان السادات الأخيرة.

وقالت رقية السادات إن جيهان تمنت أن تدفن بجوار الرئيس المصري الأسبق في منطقة "المنصة" بمدينة نصر في العاصمة المصرية القاهرة.

وأضافت رقية السادات لـ"الاتحاد" إن السيدة جيهان توفيت داخل المستشفى بعد صراع مع المرض فيما تلقت رعاية صحية كاملة من الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة.

وأشارت السادات إلى أن السيدة جيهان كانت تعاني من أمراض عدة خلال الفترة الماضية وتناوبت على المستشفيات ومراكز العلاج سواء في مصر أو الولايات المتحدة.

يذكر أن جيهان السادات توفيت صباح اليوم الجمعة، بعد أن ظلت نحو شهر تتلقى العلاج في العناية المركزة بأحد المراكز الطبية الكبرى في مصر.

وكانت أرملة الرئيس المصري الأسبق تتلقى علاجها من مرض السرطان، وذلك بعدما كانت تتعالج في الولايات المتحدة منذ أكثر من عامين.