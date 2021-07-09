أميركا تحصر استخدام دواء جديد ضد الزهايمر بحالات محددة

أعلنت وكالة الأدوية والأغذية الأميركية، تعديل توصياتها باستخدام دواء جديد مضاد لمرض الزهايمر كانت سمحت به قبل شهر فقط، إذ حصرت اللجوء إليه للأشخاص الذين يعانون حالات معتدلة من المرض دون غيرهم.

يشكّل هذا الدواء، الذي يحمل اسم «أدوهلم»، أول علاج ضد مرض ألزهايمر يحظى بموافقة منذ العام 2003، لكنّ السماح به وفق آلية معجّلة أثار ردود فعل في الأوساط العلمية.

واتخذت الوكالة قرار السماح بالدواء متجاوزةً رأي لجنة خبراء، وهو أمر نادرا ما يحصل، إذ كانت اللجنة أعلنت في نوفمبر عدم تأييدها السماح بهذا العلاج بحجة أن فاعليته لم تثبت بالشكل الكافي.

وقدم عدد من أعضاء هذه اللجنة استقالاتهم، تعبيراً عن احتجاجهم على السماح بالدواء، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وقال ناطق باسم وكالة الأدوية والأغذية الأميركية «منذ أن وافقت وكالة لأدوية والأغذية على ادوهلم، أثار ذلك بعض الارتباك (...) في شأن الشريحة المستهدفة لهذا العلاج». وأضاف أن الوكالة «رأت، بعد الاطلاع على هذه المخاوف، أن من الممكن تقديم توضيحات».

من هذا المنطلق، أدرج ضمن توصيات الوكالة توضيح ينص على أن «هذا العلاج يجب أن يعطى للمرضى الذين يعانون ضعفاً إدراكياً متوسطاً أو في مرحلة الخرف المعتدل».

وأوضحت الوكالة الأميركية أن تجارب سريرية أجريت بالفعل على هذه الفئة من المرضى.

وأضافت أن على الأطباء «تقويم الفائدة المحتملة» لاستمرار العلاج في كل حالة على حدة بالنسبة إلى المرضى الذين يتلقونه ولكنهم ينزلقون تدريجاً إلى مرحلة أكثر تقدماً من المرض، إذ إنه يتميز بفقدان تدريجي للذاكرة وبعض الوظائف الإدراكية.

ويستخدم الدواء جزيئا مسمى «أدوكانوماب». وهي أجسام مضادة وحيدة النسيلة، ويتم تناوله بواقع مرة كل أربعة أسابيع عن طريق حقن في الوريد.

ويعاني نحو ستة ملايين أميركي من الزهايمر الذي يشكل سادس أكثر أسباب الوفيات شيوعا في الولايات المتحدة.

غير أن الدراسات بشأن العلاجات واجهت في السنوات الأخيرة انتكاسات متتالية، ولم يفض أي علاج إلى شفاء مصابين بالزهايمر حتى اليوم.

ولهذا، ينظر المرضى وعائلاتهم إلى هذا العلاج على أنه بارقة أمل، إذ كان أثر العلاجات المسموح باستخدامها قبله يقتصر على التصدي لأعراض الزهايمر وليس سبب هذا المرض.