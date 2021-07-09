الرئيس المصري يجول على دراجته

شعبان بلال (القاهرة)

ظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم الجمعة، وهو يجول على دراجته رفقة حرسه الخاص في مدينة العلمين الجديدة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، إذ ظهر الرئيس المصري وهو في جولة تفقدية بين الناس.

ولوح الرئيس المصري، وهو يقود دراجته الهوائية، بالتحية لبعض الموجودين قائلاً: "السلام عليكم".

وبسبب هذا الفيديو، أصبح هاشتاغ "#السيسي" الأكثر تداولاً على موقع التغريدات "تويتر" بين المستخدمين في مصر، الذين أكدوا على عمليات التطوير التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة.