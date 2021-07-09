المشاهير ينعون جيهان السادات: نموذج للمرأة القوية

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

نعى المشاهير السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، عقب وفاتها اليوم عن عمر يناهز 88 عامًا. وتصدر هاشتاج جيهان السادات تويتر، بمشاركة الآلاف من المغردين، سواء من المشاهير، أو من محبي السيدة الراحلة. ووصفت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة عبر حسابها الخاص على تويتر جيهان السادات بأم الأبطال العظيمة ومثال للجدة المرشدة الناصحة، مؤكدة أنها لن توفيها حقها مهما كتبت. وشارك الفنان المصري هاني رمزي في الدعاء لجيهان السادات، فدعا لها بالرحمة مشددًا على أنها كانت نموذجاً مشرفاً للمرأة المصرية القوية التي خدمت وطنها وساندت رئيس البلاد حتى النصر في أعظم حروب مصر في القرن الماضي. أما مقدمة البرامج المصرية لميس الحديدي، فتحدثت عن الرحلة بوصفها أماً علمت كل المصريين وليس لأبنائها وحدهم، فهي التي علمت الجميع القوة في وقت الصعاب، وقدمت نموذجًا فريدًا في جميع الأدوار التي قامت بها، فكانت الزوجة للقائد العظيم، والسيدة الأولى التي شاركت في تنظيم قوانين لتدعيم العمل الأهلي مصر، ولهذا لن ينساها أحد أبدًا، وسيبقى أثرها يحكي عن إنجازاتها. وتذكر المخرج عمرو عرفة مواقفه مع السادات أثناء تصويره فيلماً عن حياة زوجها الرئيس الراحل، وأكد أنها استضافت طاقم تصوير الفيلم في منزلها، وعاملتهم بكل الحب والذوق وكرم الضيافة، فكانت امرأة مصرية أجبرت الجميع على احترام المرأة مهما كان عملها، ولهذا يتوجب على الدولة تكريمها على جميع الصعد. ولم يكن للراحلة موقف مع المخرج عمرو عرفة فقط، ولكن ذكر الفنان المصري محمد ثروت، كيف دعمته السادات في بداية مشواره الغنائي، وأنها كانت من أوائل الذين دعموه، وساندوه حتى انطلق في مسيرته الفنية. يذكر أن جيهان السادات قد توفيت صباح اليوم بعد أن ظلت نحو شهر تتلقى العلاج في العناية المركزة بأحد المراكز الطبية الكبرى في مصر، حيث تتلقى علاجها من مرض السرطان، وذلك بعدما كانت تتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأميركية منذ أكثر من عامين.

